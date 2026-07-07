La Biat sacrée par Global Finance «Meilleure banque sur le marché de change en Tunisie»

La Biat a été sacrée «Meilleure Banque sur le marché de change en Tunisie» pour l’année 2026 par le magazine international Global Finance, dans le cadre des Gordon Platt Foreign Exchange Awards. La1ère banque privée tunisienne obtient ainsi cette distinction pour la 6e année consécutive, confirmant la constance de ses performances et la solidité de son positionnement sur le marché de change.

Cette reconnaissance internationale vient récompenser la capacité de la Biat à offrir à sa clientèle des solutions à forte valeur ajoutée, adaptées à un environnement financier de plus en plus exigeant et incertain.

Elle reflète la pertinence des choix stratégiques opérés par la Biat et la mobilisation continue de ses équipes spécialisées, qui œuvrent au quotidien pour garantir un accompagnement optimal des clients, tant sur les opérations courantes que sur les besoins plus complexes en matière de couverture et de gestion des risques financiers.

Le processus de sélection mené par Global Finance repose sur une analyse approfondie intégrant plusieurs indicateurs clés de performance, parmi lesquels les volumes d’activité, la qualité d’exécution des opérations, la compétitivité des conditions proposées, le niveau d’innovation ainsi que la qualité de la relation client.

À travers cette distinction, la Biat confirme son rôle de partenaire de référence pour les acteurs économiques en Tunisie, en mettant à leur disposition une offre complète et évolutive, soutenue par des infrastructures de marché robustes et des outils technologiques de pointe.

Cette nouvelle reconnaissance s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par la Biat pour renforcer ses expertises et anticiper les évolutions des marchés financiers. Elle illustre également la capacité de la banque à conjuguer performance, innovation et maîtrise des risques, tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de qualité de service. Elle consacre surtout une dynamique d’excellence de son capital humain inscrite dans la durée, et conforte l’ambition de la Biat de poursuivre le développement de ses activités de marché selon les meilleurs standards internationaux.

Communiqué.