Projet Elmed | Hitachi décroche un contrat de 770 M€ pour les stations de conversion

Après l’attribution du contrat du câble sous-marin à Prysmian l’an dernier et l’achèvement des procédures administratives d’autorisation, le projet Elmed d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie entre désormais dans sa phase d’exécution, avec l’attribution d’un contrat de 770 millions d’euros à Hitachi Energy pour la construction des stations de conversion de l’interconnexion électrique, maquant ainsi une étape majeure dans le développement de ce projet énergétique stratégique et se rapprochant de sa date de mise en service prévue pour fin 2028.

L’interconnexion Elmed — développée conjointement par l’italien Terna et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg), et intégrée au «Plan Mattei» pour l’Afrique du gouvernement italien — représente bien plus qu’une simple liaison électrique entre l’Italie et la Tunisie. En effet, ce projet constitue une pierre angulaire de la stratégie européenne de diversification énergétique et d’intégration des marchés de l’électricité euro-méditerranéens, contribuant à la fois aux objectifs du plan REPowerEU et au renforcement de la sécurité énergétique de l’Union européenne (UE) et de la Tunisie.

Le projet prévoit la construction d’une liaison HVDC (courant continu haute tension) de 600 mégawatts s’étendant sur environ 220 kilomètres ; la majeure partie du tracé consiste en un câble sous-marin traversant le détroit de Sicile à une profondeur d’environ 800 mètres. Les deux stations de conversion seront érigées à Partanna (dans la province de Trapani, en Italie) et à Mlaabi (dans la zone de Menzel Temime, sur la côte nord-est de la Tunisie). Ces stations constituent le cœur technologique de l’infrastructure.

La technologie HVDC permet de convertir le courant alternatif des réseaux nationaux en courant continu pour le transport sous-marin — puis d’effectuer la reconversion inverse —, réduisant ainsi les pertes d’énergie et améliorant l’efficacité de la liaison.

Hitachi Energy, entreprise suisse appartenant au géant japonais Hitachi, fournira une solution complète comprenant des valves de conversion HVDC, le système de contrôle Mach, des transformateurs de puissance et des équipements haute tension, ainsi que des prestations de conception, d’études système, de supervision de l’installation et de mise en service.

Le groupe technologique helvético-japonais travaillera aux côtés de D’Agostino Costruzioni Generali — chargé du génie civil pour la station italienne — et d’Orascom Construction, responsable de l’infrastructure de la station tunisienne ; leurs activités couvriront le génie civil, les installations électromécaniques et les systèmes auxiliaires.

L’investissement total pour le projet Elmed s’élève à environ 1,42 milliard d’euros, dont plus de 307 millions proviennent du programme «Mécanisme pour l’interconnexion en Europe» (MIE) de l’UE, géré par l’agence européenne Cinea. Il s’agit d’une étape historique pour Bruxelles : c’est la première fois que l’UE accorde un financement non remboursable à une infrastructure énergétique impliquant directement un pays non membre, reconnaissant ainsi la valeur stratégique de cette interconnexion pour l’ensemble du système énergétique européen.

Côté tunisien, le projet bénéficie également du soutien financier d’importantes institutions multilatérales — notamment la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et la banque allemande de développement KfW — ce qui souligne l’importance internationale accordée à cette initiative.

Sur le plan géopolitique, Elmed s’inscrit dans le processus croissant d’intégration énergétique en Méditerranée.

Pour l’Italie, cette liaison renforce son rôle de plaque tournante énergétique entre l’Europe et l’Afrique, un pilier stratégique majeur du «Plan Mattei».

Pour la Tunisie, elle constitue une infrastructure vitale pour renforcer la résilience de son système électrique, favoriser l’intégration régionale et soutenir la transition énergétique dans un contexte de hausse de la demande intérieure et de ressources limitées en combustibles fossiles.

Cette interconnexion permettra également une meilleure intégration des énergies renouvelables produites sur les deux rives de la Méditerranée, facilitant ainsi les échanges d’électricité et améliorant la stabilité du réseau. À terme, le projet pourrait stimuler de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables en Afrique du Nord, facilitant l’exportation d’énergie propre vers le marché européen.

L’attribution du contrat pour les postes de conversion marque ainsi une étape décisive dans le développement de l’un des projets d’infrastructure énergétique les plus importants de la région euro-méditerranéenne, appelé à redéfinir la coopération entre l’Italie, la Tunisie et l’UE en matière d’énergie et de sécurité d’approvisionnement.

I. B. (avec Agenzia Nova).