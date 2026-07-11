L’octogénaire, victime du crime odieux de Sijoumi commis par son fils, quitte l’hôpital

Sa femme avait été tuée par leur fils : un père octogénaire — victime lui aussi de ce crime odieux qui a secoué le quartier de Sijoumi, à l’ouest de Tunis, dimanche dernier, 5 juillet 2026 — vient de quitter l’hôpital après avoir reçu les soins médicaux nécessaires et que son état a été jugé stabilisé. Il avait été grièvement blessé à l’arme blanche par son fils.

Selon Mosaique, l’agresseur, âgé d’une quarantaine d’années, s’en est pris à ses parents âgés à la suite d’une dispute familiale. Il a porté des coups de couteau mortels à sa mère, la tuant sur le coup, avant de s’attaquer à son père et de lui infliger des blessures par arme blanche, ce qui nécessité son transfert à l’hôpital dans un état critique.

Après avoir commis ce crime odieux, le suspect a tenté de prendre la fuite ; mais l’intervention rapide des agents du district de la Sûreté nationale de Sijoumi a fait échec à cette tentative. Il a été rapidement localisé et appréhendé, et l’arme du crime saisie.

Le suspect a été placé en détention sur ordre du ministère public, et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les mobiles et les circonstances de ce crime abjecte.