Nabeul | Campagne de vaccination gratuite et permanente contre la rage à Hammamet

Le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Nabeul a annoncé l’organisation de journées de vaccination régulières et gratuites contre la rage.

Cette opération se déroulera tous les mercredis et jeudis de chaque semaine, de 9h à midi, au Centre de rayonnement agricole de la ville de Hammamet, indique l’agence Tap, ce samedi 11 juillet 2026.

Le CRDA appelle tous les propriétaires d’animaux de compagnie (chiens et chats) à participer massivement à ces journées afin de lutter efficacement contre cette maladie.

Y. N.