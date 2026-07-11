Météo-Tunisie | Des températures nocturnes atteignant 33°C

Le ciel restera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays cette nuit en Tunisie, où les températures nocturnes annoncées pourront atteindre 33 degrés.

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) pour cette nuit, le vent souffler relativement fort à localement fort près des côtes restera faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée à localement très agitée sur les cîtes de Tunis et de Hammamet, ajoute encore l’Institut de la météorologie.

Pour les températures nocturnes, les minimales annoncées varieront entre 26 et 31 °C, et atteindront 33 °C dans le sud-ouest.

Y. N.

Ph. Djerba ( INM)