Tunis | Arrestation d’un agent de voyage escroc

Le propriétaire d’une agence de voyages a été arrêté, vendredi 10 juillet 2026, par la brigade de la police judiciaire de Bab Souika, à Tunis . Il est soupçonné d’avoir escroqué plusieurs citoyens souhaitant voyager et travailler à l’étranger.

Selon Mosaïque, se basant sur les premiers éléments de l’enquête, le suspect attirait ses victimes, en leur faisant croire qu’il pouvait leur obtenir des visas et des contrats de travail dans les pays du Golfe. Il leur promettait, également, des conditions d’hébergement confortables dès leur arrivée.

Sur la base de ces fausses promesses, il leur soutirait d’importantes sommes d’argent, dont le montant variait, selon les «services» proposés.

Une fois les paiements encaissés, le suspect coupait tout contact avec ses clients et éteignait son téléphone portable, laissant ses victimes découvrir qu’elles avaient été escroquées, après avoir perdu leurs économies.

À la suite des plaintes déposées par ces derniers, les enquêteurs de la brigade de la police judiciaire de Bab Souika ont mené les investigations techniques, qui ont permis de localiser et d’interpeller le concerné.

Le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné son placement en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, afin d’élucider les circonstances de l’affaire, d’identifier d’éventuelles autres victimes et de constituer le dossier d’accusation avant de déférer le suspect devant la justice.