Tunisie | De faux collecteurs de dons au profit du fisc 

Des individus se font passer pour des agents de l’administration fiscale pour collecter illégalement des dons. C’est ce qu’a indiqué la Direction générale des impôts (DGI), relevant du ministère des Finances, dans une mise en garde des citoyens publiée sur sa page officielle Facebook.

La DGI affirme avoir été informée que ces personnes contactent par téléphone certaines entreprises, en prétendant recueillir des dons au profit d’agents de l’administration ou de certaines associations y afférentes.

La DGI appelle les citoyens et les chefs d’entreprise à faire preuve, dans ce cadre, de la plus grande vigilance et à ne verser aucun don à des personnes se présentant comme des représentants de l’administration fiscale.

Elle invite, également, toute personne confrontée à ce type de pratique à en informer sans délai les services de la sécurité nationale, afin que les mesures légales nécessaires puissent être prises à leur encontre.