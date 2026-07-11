Cartographie des jeunes compétences Italo-Tunisiennes pour l’emploi

Les jeunes Italo-Tunisiens constituent une «ressource fondamentale» tant pour l’Italie que pour la Tunisie et peuvent contribuer à renforcer les liens économiques, professionnels et sociaux entre les deux pays, a souligné l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, lors de la cérémonie de clôture du projet «Jeunesse binationale : cartographie des compétences pour l’emploi», organisé au Radisson Blu Tunis, vendredi 10 juin 2026.

Cette initiative — promue par le Comites Tunisie et financée par la Direction générale pour les Italiens à l’étranger et les politiques migratoires du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale — a abouti à la création d’une base de données de profils professionnels de jeunes binationaux résidant en Tunisie. M. Prunas a mis en exergue le rôle stratégique des nouvelles générations italo-tunisiennes, dotées de compétences linguistiques, techniques et interculturelles susceptibles de favoriser les connexions entre les systèmes productifs des deux rives de la Méditerranée.

L’ambassadeur a également qualifié ce projet d’exemple concret du rôle de passerelle que joue le Comites entre la communauté italienne et la société tunisienne.

L’initiative a ciblé les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Plusieurs centaines de candidatures ont été reçues au cours de la campagne, et 59 CV ont d’ores et déjà été sélectionnés et intégrés à la plateforme numérique, accessible via le site internet du Comites Tunisie.

La base de données recensant des jeunes binationaux est conçue pour répondre aux besoins des entreprises en matière de main-d’œuvre spécialisée dans différents domaines. Elles restera active et à la disposition des entreprises, des opérateurs économiques et des partenaires institutionnels désireux d’identifier des talents binationaux.

Samir Majoul, président de l’Utica, a également pris part à la rencontre ; il a rappelé le protocole d’accord signé avec le président du Comites Tunisie, Sandro Fratini, lors du Forum économique Italie-Tunisie des 24 et 25 juin. M. Majoul a insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre la formation, les compétences et le secteur productif, soulignant le rôle central du capital humain dans la coopération bilatérale.

Sont également intervenus lors de cet événement Guido D’Amico, président de Confimprese Italia ; Mourad Fradi, président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne ; et Malek Derbel, représentant de la Conect. Tous ont mis l’accent sur l’importance de renforcer les synergies entre les institutions, les entreprises et les réseaux professionnels.

Selon Fratini et le coordinateur du projet, Antonino Trimarchi, la plateforme constitue la première étape d’une initiative à long terme visant à faciliter l’emploi des jeunes binationaux et à tirer parti de la communauté italo-tunisienne de manière structurée.