Tunisie | L’Europe soutient la modernisation de la ligne ferroviaire TGM

Le projet de modernisation de la ligne historique Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) est devenu une réalité grâce au soutien financier de Team Europe, regroupant la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE).

La délégation de l’UE en Tunisie a annoncé la nouvelle, précisant que le projet prévoit l’introduction de trains plus modernes et une augmentation significative de la fréquence des dessertes — avec des intervalles de seulement quatre minutes aux heures de pointe — tout en garantissant un meilleur niveau de confort, de sécurité et de fiabilité pour tous les passagers.

L’initiative va au-delà du simple renouvellement du matériel roulant : elle englobe la modernisation des infrastructures et accompagne la Société de transport de Tunis (Transtu) dans son processus de modernisation, avec pour objectif d’«améliorer durablement la qualité des transports publics».

Grâce à ce partenariat, la Tunisie et l’Europe orientent le TGM vers un système de transport moderne, fiable et respectueux de l’environnement.