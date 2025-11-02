Santé | La grenade protège le cœur

S’il y a à choisir un fruit à consommer en cette période de l’année, que les Tunisiens appellent métaphoriquement «qouayel erromane» (littéralement: chaleurs qui font mûrir la grenade), Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie, conseille, dans son post Facebook que nous reproduisons ci-dessous, justement, la grenade, également appelée «pomme de Carthage», comme il le rappelle.

«C’est le fruit antioxydant par excellence, et l’un de ceux qui ont le plus de vertus démontrées pour notre cœur et nos vaisseaux.

«Les grenades sont particulièrement riches en polyphénols qui réduisent l’oxydation du LDL-cholestérol, première étape de la formation de la plaque d’athérome.

«Elles diminuent la production des cytokines pro-inflammatoires, améliorent la fonction endothéliale et assouplissent nos artères.

«Les études scientifiques sont nombreuses : un verre quotidien de 150 à 200 ml de jus de grenade abaisse la pression artérielle de 5 à 10 mmHg, stimule la production de monoxyde d’azote (NO), et réduit la rigidité artérielle chez les hypertendus ou les sujets âgés.

«Chez les patients hémodialysés chroniques, 100 ml de jus de grenade par jour ont permis un meilleur contrôle tensionnel, souvent avec moins de médicaments, ainsi qu’une amélioration du profil lipidique, réduisant le risque d’événements cardiovasculaires.

«Chez les patients coronariens, on a observé moins d’angor et d’infarctus.

«Malgré son goût sucré, la grenade a un profil métabolique très particulier qui en fait un fruit sûr et bénéfique pour la majorité des diabétiques ou prédiabètiques. La grenade renferme 13 g/100 ml de sucres naturels (fructose et glucose), cela en fait donc avec la richesse de ces polyphénols un fruit de cardio-protection du patient diabétique.

«Au-delà du cœur, plusieurs études et méta-analyses suggèrent un ralentissement du déclin cognitif chez les consommateurs réguliers de grenade.

«Alors, profitez des vertus de ce fruit emblématique de notre Méditerranée — naturel, sans sucre ajouté, et ami du cœur et du cerveau.»