Non à la surconsommation quotidienne de pain blanc !

Le pain blanc occupe une place centrale dans nos habitudes alimentaires en Tunisie. Dans beaucoup de foyers, il est le premier aliment posé sur la table, symbole de partage et de générosité. Pourtant, consommé en excès, il participe souvent à un modèle alimentaire défavorable à la santé cardiovasculaire.

Dr Faouzi Addad *

Notre pays figure parmi les plus gros consommateurs de pain, avec une consommation estimée à près de 74 kg par personne et par an.

Sur le plan nutritionnel, le pain blanc est préparé à partir de farine raffinée, appauvrie en fibres et moins rassasiante que les versions complètes. Il apporte principalement des glucides rapidement digestibles, pouvant favoriser des élévations rapides de la glycémie, surtout lorsqu’il est consommé seul ou accompagné de produits sucrés.

Dans un contexte de sédentarité et d’excès calorique global, une consommation élevée et répétée de pain blanc peut contribuer :

• au surpoids ;

• à la résistance à l’insuline ;

• au diabète de type 2 ;

• à l’hypertension artérielle, notamment lorsque l’alimentation est également riche en sel.

Le matin, l’association pain blanc + confiture + pâte à tartiner + boisson sucrée constitue un petit-déjeuner à fort impact glycémique, peu rassasiant à long terme.

La meilleure alternative reste de privilégier le «pain complet ou intégral», plus riche en fibres, vitamines et minéraux. Les études montrent qu’une consommation plus importante de céréales complètes est associée à un risque plus faible de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires.

Mais le point essentiel reste la «quantité consommée». Même un pain de bonne qualité, pris en excès, reste un apport calorique important.

Conseils simples :

• réduire la taille des portions ;

• éviter de manger du pain à chaque repas par automatisme ;

• limiter les associations avec sucre ajouté ;

• accompagner le pain de protéines et de bons lipides (œufs, fromage frais, huile d’olive, thon, avocat, légumineuses) ;

• varier avec d’autres sources de glucides de meilleure qualité.

Le pain n’est pas un ennemi. Le vrai problème est la «surconsommation quotidienne de pain blanc», devenue trop souvent normale.

* Professeur en cardiologie.