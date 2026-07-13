Tunisie | Ghassen Boughdiri en grève de la faim sauvage

Ghassen Boughdiri membre de la Coordination de l’action commune pour la Palestine a annoncé entamer une grève de la faim sauvage, après plus de quatre mois de détention préventive sans avoir été auditionné par le juge d’instruction.

L’annonce a été faite via une lettre diffusée par la coordination ce lundi 13 juillet 2026, dans laquelle Ghassen Boughdiri dénonce une détention de 120 jours « sous de fausses accusations » et déplore l’absence totale d’interrogatoire ou d’audition de la part des autorités judiciaires depuis l’émission du mandat de dépôt à son encontre.

Tout en réclamant son droit constitutionnel de s’expliquer et de se défendre face aux accusations portées contre lui, Ghassen Boughdiri a qualifié ces poursuites de « manœuvre politique visant à affaiblir la dynamique de la mobilisation citoyenne en Tunisie en faveur de la cause palestinienne ».

Y. N.