France – Espagne live streaming : Mbappé défie Yamal pour une place en finale de la Coupe du monde 2026

La France et l’Espagne se retrouvent ce mardi dans une demi-finale de la Coupe du monde 2026 qui s’annonce exceptionnelle. Les Bleus de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan affrontent une Roja portée par le phénomène Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri et Dani Olmo. Une place en finale est en jeu dans ce choc entre deux des favoris du tournoi. Heure du coup d’envoi, live streaming, chaîne TV, compositions probables, pronostics et enjeux : tout ce qu’il faut savoir avant France – Espagne.

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