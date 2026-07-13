Au Kef, la Suisse accompagne la Tunisie dans la formation aux compétences numériques de demain

Dans le cadre du projet Artificial Intelligence for Innovative Learning (AI4IL) mis en œuvre par l’Euro Mediterranean Academy of Technologies (EMAT), des membres de la Coopération suisse en Tunisie ont participé le 10 juillet à la cérémonie de remise des certificats professionnels organisée à l’Institut supérieur de musique et de Théâtre du Kef, marquant par la même occasion le lancement du 4ème Club IA de AI4IL.

Mise en œuvre par EMAT, cette initiative vise à renforcer les compétences en intelligence artificielle des enseignants, des étudiants ainsi que du personnel administratif de l’institut.

Au-delà de la maîtrise des outils numériques, cette formation contribue à moderniser les pratiques pédagogiques et la gestion administrative, financière et opérationnelle de l’établissement, tout en encourageant une utilisation responsable et créative de l’intelligence artificielle.

À travers son soutien à ce projet, la Suisse réaffirme son engagement en faveur de l’innovation, du développement des compétences et d’un enseignement supérieur tourné vers les défis de demain, où les nouvelles technologies viennent enrichir -et non remplacer- la créativité humaine.

Communiqué