Mortadha Ftiti à Dougga l Une soirée de rythme et d’émotion

Dans le cadre de la 50e édition du Festival International de Dougga, le théâtre antique a accueilli, le 12 juillet 2026, une soirée mémorable marquée par une forte affluence et animée par le chanteur tunisien Mortadha Ftiti, qui a célébré, par la même occasion, les dix années de son parcours artistique.

Sur la scène de ce monument chargé d’histoire, sublimée par une mise en lumière soignée, Mortadha Ftiti a ouvert la soirée avec ‘‘Chedda w tezoul’’, avant d’enchaîner avec ‘‘Hkayetek fet’’, accompagnée d’une chorégraphie qui a insufflé énergie et dynamisme au spectacle.

La parfaite harmonie entre les musiciens, les danseurs et la mise en scène a donné naissance à un tableau visuel et musical captivant dès les premières notes.

Fidèle à son univers artistique, Mortadha Ftiti a une nouvelle fois mis en avant cette recherche d’une parole sincère et d’un rythme capable de créer un lien direct avec son public. Il l’a démontré à travers l’interprétation de ‘‘Baba’’, puis de ‘‘Ma samou klamou((, précédée d'un mawwal qui a permis au chanteur de mettre en valeur l’étendue de ses qualités vocales.

Au-delà de son propre répertoire, Mortadha Ftiti a tenu à satisfaire tous les goûts en consacrant une partie de la soirée au tarab en interprétant plusieurs classiques de l’inoubliable Abdel Halim Hafez et du chanteur Nour Mhanna, confirmant sa capacité à naviguer avec aisance entre différents univers musicaux.

Après cette parenthèse empreinte de nostalgie, l’artiste est revenu à ses plus grands succès. Le public a repris avec enthousiasme des titres devenus incontournables, parmi lesquels ‘‘Ya li bayaa’’, ‘‘Ma tebkiche’’, ‘‘Ya sahbi’’, ‘‘Gamra’’ et ‘‘Accident’’. La soirée a ensuite atteint son apogée avec un cocktail «Tounsi», qui a enchanté le public dans les gradins, entre déhanchements, chants et applaudissements.

Mortadha Ftiti a conclu son récital en interprétant ‘‘Maâlabalich’’ puis ‘‘Ya Leïl’’, et avant de quitter la scène, il a tenu à remercier chaleureusement les musiciens qui l’ont accompagné tout au long du spectacle, ainsi que le fidèle public de Dougga, dont l’enthousiasme a une nouvelle fois fait de cette soirée un moment fort de cette édition du Festival.