Nabeul | 8 morts par noyade depuis le début de l’été

Depuis le début de la saison estivale et jusqu’à hier, lundi 13 juillet 2026, le gouvernorat de Nabeul a enregistré 23 cas de noyade — dont 8 mortels — sur différentes plages de la région, ce qui représente le taux le plus élevé de ce type d’incidents sur le littoral tunisien, selon une source de la Garde maritime, ajoutant que 10 cas de noyade, ayant entraîné 3 décès, ont été recensés le week-end dernier sur diverses plages de la région. (Photo: Plage El Maamoura, Nabeul).

Parmi les victimes figure un jeune homme originaire de la ville d’El Maamoura, qui s’est noyé dimanche dernier alors qu’il tentait de porter secours à deux enfants ; malgré les efforts de sauvetage, il a perdu la vie.

Dans ce contexte, les autorités exhortent les vacanciers à faire preuve de prudence et à tenir compte des avertissements émis par l’Institut national de la météorologie et la Garde maritime. Elles mettent en garde contre les risques — tels que la baignade alors que des alertes officielles sont en vigueur ou le non-respect des drapeaux rouges sur les plages — et déconseillent de se baigner sur les plages dépourvues de maîtres-nageurs.

I. B.