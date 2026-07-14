Salon à Tunis | IA4Earth, les 5 et 6 novembre 2026

La 3e édition du Salon de l’économie verte, de la finance responsable et du développement durable se tiendra les 5 et 6 novembre 2026 au Centre international des congrès de l’Utica à Tunis, sous le thème : « IA4Earth – Innover pour un monde durable».

La nouvelle édition de ce salon, qui se tiendra dans un contexte marqué par l’accélération des mutations climatiques, technologiques et économiques, réunira les principaux acteurs de la transition écologique et numérique : institutions publiques, organisations internationales, institutions financières, entreprises, investisseurs, startups, centres de recherche, universités, collectivités territoriales et organisations de la société civile.

Cette édition mettra en lumière le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) comme moteur d’innovation au service du développement durable.

De la gestion intelligente des ressources naturelles à l’optimisation énergétique, en passant par la finance durable, l’agriculture de précision, les villes intelligentes, l’industrie verte et l’économie circulaire, l’IA ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives pour bâtir des économies plus résilientes, compétitives et inclusives.

Le salon ambitionne de devenir une plateforme de référence en Afrique et dans la région méditerranéenne pour favoriser les échanges, le partage d’expériences, les partenariats et l’émergence de solutions concrètes répondant aux défis environnementaux et aux ODD (objectifs de développement durable).

Un programme riche et multidisciplinaire sera proposé autour de conférences, tables rondes, ateliers thématiques, rencontres B2B, expositions de solutions innovantes, démonstrations technologiques, présentations de startups et cérémonies de distinction des meilleures initiatives en faveur de la transition écologique et de l’innovation responsable.

Les principaux thèmes abordés porteront notamment sur l’IA au service du climat et de l’environnement ; l’optimisation des ressources naturelles grâce à l’IA ; l’IA et gestion intelligente de l’eau ; l’IA et transition énergétique intelligente ; l’agriculture durable et précision agricole par l’IA ; l’économie circulaire et gestion intelligente des déchets ; l’écosystème de l’innovation au service de la durabilité

À travers cette nouvelle édition, les organisateurs souhaitent renforcer la coopération entre les secteurs public et privé, encourager l’investissement responsable, promouvoir l’innovation technologique et accélérer la transition vers une économie verte créatrice de valeur, d’emplois et de prospérité durable.

Le salon constituera également une vitrine des meilleures pratiques nationales et internationales, mettant en avant les solutions capables de concilier performance économique, inclusion sociale et préservation de l’environnement.

Son ambition : inscrire la Tunisie parmi les plateformes régionales de référence en matière d’innovation durable, de finance responsable et de transformation écologique. Les entreprises, investisseurs, institutions financières, décideurs publics, chercheurs, étudiants, incubateurs, startups et porteurs de projets sont donc invités à y participer pour construire ensemble les solutions de demain.