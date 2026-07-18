Canicule | 21 gouvernorats placés en vigilance maximale

L’Institut national de la météorologie (INM) a placé 21 gouvernorats en niveau d’alerte maximale pour ce samedi 18 juillet 2026. Seuls les gouvernorats de Médenine, Tataouine et Kasserine échappent à cette vigilance.

Selon la carte de vigilance publiée par l’INM, le temps sera chaud à très chaud, marqué par un sirocco intense et des cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses sont également attendues.

Par ailleurs l’INM insiste sur le fait que le danger sanitaire lié à cette vague de chaleur est particulièrement élevé pour les personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques ou de troubles mentaux et les personnes sous traitement médical continu ou vivant seules.

L’institut rappelle les principaux symptômes du coup de chaleur à surveiller de près, citant notamment une température corporelle supérieure à 40 °C, une peau rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une soif intense, des vertiges voire une perte de connaissance.

Face à cette situation, l’INM recommande de s’hydrater régulièrement, d’humidifier son corps en continu à l’aide d’une serviette mouillée ou en prenant des douches et de limiter les déplacements surtout durant les heures de pic thermique, entre 12h00 et 16h00.

En cas de malaise ou de complications sanitaires, l’Institut souligne la nécessité de contacter immédiatement un médecin ou d’appeler les secours (Protection civile) au 198.