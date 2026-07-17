Mohamed Ali Nafti reçoit l’ambassadeur de Finlande à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu vendredi 17 juillet 2026, Teemu Sepponen, ambassadeur de la République de Finlande en Tunisie, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission dans notre pays.

Le ministre a salué, à cette occasion, la solidité des relations d’amitié et de coopération unissant la Tunisie et la Finlande depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1959. Il s’est félicité de la dynamique positive qu’ont connue les relations bilatérales au cours de la récente période, notamment à la suite de la visite qu’il a effectuée à Helsinki le 3 juin 2025 et de ses importants entretiens avec M. Alexander Stubb, Président de la République de Finlande, ainsi qu’avec Mme Elina Valtonen, Ministre des Affaires Etrangères.

Il a également mis en avant les résultats prometteurs issus de la cinquième session des Consultations Politiques tuniso-finlandaises, tenue le 19 mai 2026 à Helsinki.

Le Ministre a réaffirmé la volonté de la Tunisie de poursuivre cette dynamique positive à travers la concrétisation des projets de visites de haut niveau et le renforcement de la coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment les énergies alternatives et renouvelables, les technologies de l’information et de la communication, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, la formation professionnelle, l’investissement et le tourisme.

Il a souligné l’importance de réaliser davantage d’avancées tant sur le plan bilatéral que dans le cadre du renforcement du partenariat avec les pays nordiques scandinaves en tant que groupe homogène, ainsi qu’entre la Tunisie et l’Union Européenne, outre la coopération multilatérale au sein de l’Organisation des Nations Unies.

Pour sa part, l’Ambassadeur de Finlande a exprimé sa profonde gratitude et sa haute appréciation aux autorités tunisiennes pour le soutien et la coopération dont il a bénéficié tout au long de sa mission. Il s’est déclaré fier des progrès significatifs accomplis dans les relations bilatérales et a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le renforcement du partenariat avec la Tunisie et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux pays amis dans les nombreux domaines porteurs.

Communiqué