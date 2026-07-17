Les températures prévues pour cette nuit en Tunisie

Le ciel sera peu nuageux cette nuit sur la plupart des régions de la Tunisie, où les températures seront élevées et pouvant dépasser les 36 degrés.

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un vent faible à modéré et une mer calme à peu agitée dans les différentes zones du pays avec des minimales nocturnes variant entre 28°C et 32°C sur les zones côtières et les hauteurs.

Celles-ci seront plus élevées sur le restent des régions, où elles varieront entre 33°C et 36°C.

Y. N.