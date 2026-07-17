Raoued | Le collège El Ghazela victime de vandalisme et de pillage nocturne

Le Conseil local de Raoued a exprimé, ce vendredi 17 juillet 2026, son indignation face aux actes de vandalisme et de vol perpétrés au sein du collège d’El Ghazala, situé dans la zone d’Enkhilet, relevant du gouvernorat de l’Ariana.

Dans son communiqué, le Conseil indique que l’établissement scolaire a fait l’objet d’une intrusion nocturne par des inconnus qui ont délibérément saccagé les locaux et détruit des documents administratifs de la plus haute importance.

Plusieurs équipements et matériels de bureau ont également été dérobés déplore encore la même source, qui tire la sonnette d’alarme et interpelle directement le commissariat régional de l’éducation.

Le Conseil local de Raoued a par ailleurs appelé au déploiement immédiat d’un gardien de nuit pour assurer la sécurité de l’établissement, à la protection rigoureuse des biens publics et la préservation des archives et des dossiers des élèves et à la mise en place de conditions favorables afin de ne pas perturber les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire.

Y. N.