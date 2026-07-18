La Tunisie plateforme stratégique pour le déploiement de programmes d’études canadiens

Le délégué commercial en charge du secteur de l’Éducation à l’Ambassade du Canada a représenté le Service des Délégués Commerciaux à la BC International Education Week 2026 à Kelowna, en Colombie Britannique.

Durant le congrès, il a rencontré les plus prestigieuses institutions de l’ouest canadien afin de leur présenter la Tunisie comme plateforme stratégique pour le déploiement de programmes d’études canadiens.

Cette mission a permis d’établir de nouveaux liens avec plusieurs universités et collèges anglophones et d’ouvrir la voie à divers partenariats en matière de mobilité étudiante, de recherche et de codiplomation.

Une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre le Canada, la Tunisie et le continent africain !

Communiqué