Vague de chaleur en Tunisie | Recommandations aux agriculteurs et éleveurs

Dans un communiqué publié vendredi 27 juillet 2026, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé tous les agriculteurs et producteurs à prendre les précautions nécessaires pour atténuer l’impact des températures élevées sur les cultures et le bétail. Cet appel fait suite à un bulletin de l’Institut national de la météorologie (INM) signalant la persistance de la vague de chaleur et une hausse des températures atteignant des niveaux élevés dans plusieurs gouvernorats.

Les recommandations sont les suivantes :

Arbres fruitiers et cultures :

– intensifier les opérations d’irrigation, notamment tôt le matin ou en soirée, tout en optimisant l’utilisation de l’eau en fonction des besoins des cultures ;

– éviter la taille, la plantation ou toute autre opération agricole durant les périodes de forte chaleur ;

– protéger les jeunes plantations du rayonnement solaire direct et maintenir l’humidité du sol à l’aide de paillis d’origine végétale ou d’autres méthodes appropriées ;

– surveiller les cultures pour détecter tout signe de stress thermique ou la présence de nuisibles susceptibles de proliférer avec la hausse des températures.

Elevage de bétail et de volailles :

– assurer un approvisionnement continu en eau potable propre et fraîche ;

– veiller à une ventilation et à un ombrage adéquats dans les bâtiments d’élevage ;

– éviter de transporter les animaux pendant les périodes de forte chaleur ; planifier ces opérations tôt le matin ou en soirée ;

– surveiller l’état de santé des animaux et intervenir rapidement si des signes de stress thermique apparaissent.

Prévention des incendies de cultures et de forêts :

– s’abstenir d’allumer des feux ou de brûler des résidus de récolte à proximité des champs ou des forêts ;

– entretenir le matériel agricole et s’assurer de son bon fonctionnement afin de prévenir les départs de feu ;

– se munir d’équipement de base de lutte contre l’incendie et signaler immédiatement tout incendie aux autorités compétentes.

Protection des travailleurs agricoles :

– éviter de travailler dans les champs aux heures les plus chaudes, en particulier entre midi et 16 h ;

– s’hydrater suffisamment, porter des vêtements légers et un chapeau de protection solaire, et faire des pauses à l’ombre.

Le ministère a également appelé tous les acteurs du secteur agricole à suivre les bulletins météorologiques émis par l’INM et à respecter les recommandations associées, afin de garantir la sécurité publique et de minimiser les dommages potentiels à la production agricole et au cheptel.

I. B.