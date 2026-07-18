La Tunisie compte 2,7 millions de climatiseurs installés

Abdelkader Baccouche, directeur de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment au sein de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), a expliqué que les climatiseurs occupent désormais la deuxième place de la consommation électrique des ménages, après les réfrigérateurs, ajoutant que ce changement dans le classement des consommations est dû à l’installation d’environ un million d’unités de climatisation supplémentaires dans le secteur résidentiel au cours des cinq dernières années.

Selon Diwan FM, M. Baccouche, qui parlait lors d’un séminaire organisé par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF), le 18 mai 2026 à Tunis, a affirmé que les données statistiques issues d’une étude réalisée en 2024 indiquent que les climatiseurs représentent désormais environ 18 % de la consommation totale d’électricité des ménages, derrière les réfrigérateurs, qui conservent la première place avec une part de consommation d’environ 36 %, contre plus de 45 % auparavant.

M. Baccouche a noté que le nombre de climatiseurs en Tunisie a atteint environ 2,7 millions d’unités — plus de la moitié des foyers tunisiens en possédant au moins un — et a souligné que ces appareils représentent près de 50 % de la consommation d’électricité aux heures de pointe en été, exerçant ainsi une pression croissante sur le réseau électrique national. C’est ce qui explique les coupures intempestives du courant électrique ces derniers jours, marqués par une forte chaleur. Ces coupures sont effectuées par la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) pour alléger la pression sur le réseau lors des pics de consommation.

I.B.