Tunisie | L’Allemand Deltec va s’implanter à Borj Cedria

Le groupe allemand Deltec, spécialisé dans la fabrication de composants et services électroniques, a annoncé l’acquisition d’un site de production à Borj Cedria, au sud de Tunis, pour y implanter sa première unité de production hors d’Allemagne, a annoncé l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa).

Le groupe, qui a racheté l’usine du groupe suisse Cicor, ayant récemment transféré ses activités nord-africaines au Maroc, prévoit de construire une usine de production moderne s’étendant sur une superficie de plus de 10 000 mètres carrés et permettant la création de plus de 500 nouveaux emplois.

Selon la Fipa, cet investissement majeur constitue un signal fort envoyé aux marchés internationaux : la Tunisie demeure une destination compétitive et privilégiée, propice au développement d’industries de pointe.

Cette bonne nouvelle est annoncée au moment où la Tunisie fait face à une grave crise économique et financière et se trouve reléguée dans la plupart des classements internationaux en matière d’attraction des investissements extérieurs. Elle est classée 14e en Afrique et 118e au monde dans le Global Investment Risk and Resilience Index (Girri 2026), 88e au monde sur 130 pays dans le Global Opportunity Index publié par Milken Institute, 101e au monde sur 146 pays dans l’Indice d’Attractivité Mondiale, et 160e au monde sur 164 pays dans le classement ratio Investissement/PIB, publié par le FMI.

I. B.