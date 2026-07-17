Canicule en Tunisie | Un pic à 49°C annoncé pour ce samedi

Une nouvelle hausse des températures est annoncée pour demain, avec des maximales qui atteindront les 49 °C dans le sud du pays, affirme l’Institut national de la météorologie (INM).
Voici les températures attendues par région pour ce samedi :
- Tunis : 41°C
- Ariana : 40°C
- Manouba : 44°C
- Ben Arous : 43°C
- Bizerte : 39°C
- Nabeul : 41°C
- Zaghouan : 45°C
- Béja : 46°C
- Jendouba : 47°C
- Kef : 45°C
- Siliana : 46°C
- Sousse : 38°C
- Monastir : 38°C
- Mahdia : 35°C
- Kairouan : 47°C
- Sidi Bouzid : 46°C
- Kasserine : 43°C
- Gafsa : 46°C
- Tozeur :49°C
- Kébili : 48°C
- Sfax : 43°C
- Gabès : 44°C
- Medenine : 46°C
- Tataouine : 46°C
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