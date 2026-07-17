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Canicule en Tunisie | Un pic à 49°C annoncé pour ce samedi

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17 juillet 202617 juillet 2026
Canicule en Tunisie | Un pic à 49°C annoncé pour ce samedi

Une nouvelle hausse des températures est annoncée pour demain, avec des maximales qui atteindront les 49 °C dans le sud du pays, affirme l’Institut national de la météorologie (INM).

Voici les températures attendues par région pour ce samedi :

  • Tunis : 41°C
  • Ariana : 40°C
  • Manouba : 44°C
  • Ben Arous : 43°C
  • Bizerte : 39°C
  • Nabeul : 41°C
  • Zaghouan : 45°C
  • Béja : 46°C
  • Jendouba : 47°C
  • Kef : 45°C
  • Siliana : 46°C
  • Sousse : 38°C
  • Monastir : 38°C
  • Mahdia : 35°C
  • Kairouan : 47°C
  • Sidi Bouzid : 46°C
  • Kasserine : 43°C
  • Gafsa : 46°C
  • Tozeur :49°C
  • Kébili : 48°C
  • Sfax : 43°C
  • Gabès : 44°C
  • Medenine : 46°C
  • Tataouine : 46°C

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