Coupures d’électricité | L’Ordre des pharmaciens demande une réunion d’urgence avec la Steg

Face aux répercussions des Coupures d’électricité répétées impactant, notamment, le secteur pharmaceutique, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (Cnopt) réclame des mesures d’urgence pour garantir la continuité des soins.

Dans un communiqué publié ce mercredi 22 juillet 2026, le Conseil a exprimé sa vive inquiétude quant à l’impact des coupures d’électricité non annoncées touchant actuellement plusieurs régions du pays, affirmant que ces interruptions de courant perturbent le fonctionnement normal du secteur pharmaceutique et font peser des risques directs sur la sécurité des patients.

En effet, la rupture de la chaîne du froid peut altérer la qualité des médicaments thermosensibles (vaccins, insuline, etc.), compromettant ainsi la santé publique, lit-on dans le communiqué.

Afin de parer à toute dégradation de la situation, l’Ordre annonce avoir adressé une correspondance officielle au Pdg de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg), pour demander une réunion d’urgence dans les plus brefs délais en vue d’examiner des solutions immédiates pour réduire l’impact de ces coupures et élaborer un plan stratégique d’anticipation afin de prévenir les risques futurs et garantir la continuité des services pharmaceutiques.

Saluant le dévouement et l’esprit de responsabilité des pharmaciens à travers le pays, le Cnopt a exprimé sa gratitude envers la profession qui continue de servir les citoyens malgré des conditions particulièrement difficiles, tout en appelant ‘ensemble des pharmaciens à redoubler d’efforts pendant cette période critique pour assurer une prise en charge optimale des patients et préserver leur santé.

Y. N.