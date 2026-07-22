Tunisie | Canicule et pannes d’électricité aggravent les maladies respiratoires

Alors que les annonces de personnes mortes à cause de la canicule se multiplient sur les réseaux sociaux, le ministère de la Santé se garde de publier la moindre statistique sur le sujet. C’est à croire que la canicule tue en France… mais pas en Tunisie, où le ministère de la Santé n’annonce sur sa page Facebook que les bonnes nouvelles. En plus, bien sûr, des activités du ministre, qui sont sacrées.

L’hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phtisiologie à l’Ariana, au nord de Tunis, a signalé, dans la soirée du mardi 21 juillet 2026, un afflux important de patients souffrant d’insuffisance respiratoire chronique — se présentant aussi bien aux urgences qu’au service de pneumologie — dans le contexte de la canicule exceptionnelle que traverse le pays depuis deux semaines et des coupures d’électricité qui en découlent dans plusieurs zones, a rapporté Diwan FM. Cette hausse concerne particulièrement les patients dépendants d’équipements d’oxygénothérapie à domicile. Certains viennent à l’hôpital avec leurs équipements en espérant y trouver de l’électricité.

L’établissement a indiqué que, depuis le début de ces conditions exceptionnelles, il a mobilisé l’ensemble de ses ressources humaines et logistiques pour assurer la prise en charge immédiate de tous les patients, tout en garantissant la continuité des services de santé et en dispensant les soins nécessaires dans des conditions optimales. Cette annonce a été faite via la page Facebook officielle de l’hôpital.

I. B.