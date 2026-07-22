Métiers verts | Formation de 275 Tunisiens pour le marché allemand

Quelque 275 jeunes diplômés s’engagent dans un nouveau parcours vers l’emploi. La GIZ, à travers son programme Thamm Plus, mandaté par le ministère fédéral Allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et co-financé par l’Union européenne (UE), lance un cycle de formations courtes de spécialisation dans les métiers de la transition énergétique : des compétences aujourd’hui recherchées en Tunisie comme à l’international, en particulier en Allemagne.

Grâce à une approche participative avec le secteur privé, ces formations répondent aux besoins réels des entreprises. L’objectif est de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes aussi bien sur le marché tunisien que sur le marché allemand, dans les nouveaux métiers verts.

Mis en œuvre en collaboration avec les acteurs nationaux de la formation professionnelle, ces parcours de spécialisation sont développés selon une approche de formation co-construite entre le secteur public et le secteur privé), dans le cadre du programme Takween financé par la Coopération Suisse et mis en œuvre par Swisscontact sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Un programme co-construit entre public et privé

Ils associent l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et la Fédération nationale de l’électricité et de l’électronique (Fedelec), sous la tutelle du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Grâce à cette collaboration public-privé, les compétences enseignées correspondent exactement à ce que les entreprises recherchent.

«La transition énergétique transforme profondément les besoins en compétences et ouvre de nouvelles perspectives d’emploi. À travers Thamm Plus, la GIZ adopte une approche systémique qui relie l’analyse des besoins du marché du travail, le développement de formations adaptées, le renforcement des liens avec les entreprises et l’accompagnement vers des opportunités professionnelles en Tunisie et à l’international. En collaboration avec nos partenaires tunisiens et le secteur privé, nous contribuons ainsi à construire des parcours de compétences durables dans les métiers verts», a indiqué Andrea Milkowski, coordinatrice du cluster ‘Formation, marché du travail, migration’ de la GIZ.

D’une durée de 10 à 34 jours, ces formations couvrent le photovoltaïque, la comptabilité carbone, l’efficacité énergétique raccordée au réseau, ainsi que l’efficacité énergétique dans l’habitat et le tertiaire. Elles combinent théorie, mises en situation pratiques et approche orientée métier, pour que chaque participant reparte avec des compétences immédiatement valorisables en entreprise.

Des compétences vertes, un vrai levier vers l’emploi

Alors que la transition énergétique s’accélère, maîtriser les métiers verts devient un atout décisif pour l’emploi des jeunes comme pour la compétitivité des entreprises.

En rapprochant centres de formation, entreprises et opportunités professionnelles, en Tunisie et sur le marché allemand, la GIZ et Swisscontact misent sur les compétences de demain. Ce programme illustre un même engagement : une formation professionnelle innovante, ancrée dans les besoins de l’économie et tournée vers les secteurs d’avenir.

Les premières sessions démarrent officiellement le mardi 21 juillet 2026, marquant le lancement progressif de l’ensemble des parcours de spécialisation.