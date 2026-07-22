Kairouan et Mahdia | Nouveaux espaces de vie inclusifs et accessibles à tous

Dans le cadre du projet Femmedina deux espaces publics ont été réaménagés à Kairouan et Mahdia pour des villes plus inclusives, annonce l’ambassade suisse de Tunis.

Ces inaugurations ont été effectuées au mois de juillet en présence de représentants de responsables locaux, régionaux et nationaux, de représentants des ambassade du Canada et de la Suisse en Tunisie, de partenaires de Cities Alliance Tunisia, ainsi que les acteurs du projet, illustrant un engagement commun en faveur d’un développement urbain durable, participatif et sensible au genre.

Le 4 juillet, c’est la Place du Maghreb Arabe qui a été inaugurée ç Kairouan : « symbole d’une nouvelle vision de la ville, plus inclusive et répondant aux besoins de toutes et tous » et le 18 juillet, le Jardin de l’Environnement a vu le jour à Mahdia, « un nouvel espace de rencontre et de convivialité au cœur de la ville ».

Grâce à une étroite collaboration entre les municipalités, la société civile et les habitants — en particulier les femmes —, Kairouan et Mahdia ont réinventé leurs sites emblématiques.

Résultat : des espaces repensés pour être plus sûrs, inclusifs, totalement accessibles aux personnes en situation de handicap et au plus près des attentes des communautés.

« La Suisse est fière de soutenir une approche qui renforce le rôle des communes, favorise la participation citoyenne et contribue à construire des villes plus inclusives, plus résilientes et plus agréables à vivre », indique encore l’ambassade.

Y. N.