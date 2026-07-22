Expertise indépendante et positionnement international de la Tunisie

Dans un environnement marqué par une concurrence ardue, complexité technique, juridique et réglementaire croissante, le recours à un expert tiers indépendant constitue un facteur essentiel de confiance, de performance et de maîtrise des risques. Par son impartialité, ses compétences reconnues et le respect de règles déontologiques rigoureuses, il contribue à la qualité des décisions, à la prévention et au règlement des différends endogènes et exogènes, au développement des compétences ainsi qu’à la crédibilité des processus de certification des personnes. À travers une analyse de ses fondements et de ses principaux domaines d’intervention, cet article met en évidence la contribution stratégique de l’expertise indépendante à la gouvernance, à l’amélioration continue à la croissance et à la création de valeur pour une meilleure gestion des projets.

Taoufik Halila & Mohamed Farid Herelli *

L’évolution des métiers, l’accélération des innovations technologiques en général ; l’intelligence artificielle en particulier et les exigences croissantes des parties prenantes rendent indispensable une évaluation objective des compétences et des situations techniques complexes.

Dans ce contexte, l’expert tiers indépendant occupe une place stratégique en apportant une analyse fondée sur des faits vérifiables, des compétences reconnues et une indépendance de jugement. Son intervention dépasse désormais le seul cadre de la résolution des différends. Elle contribue à la diffusion des bonnes pratiques, à la prévention des risques, à l’amélioration continue des organisations et au renforcement de la confiance entre les acteurs économiques, institutionnels et judiciaires ce qui constitue une base fondamentale pour la création d’un environnement favorable au développement des investissements et la création de la richesse

Cette évolution s’inscrit dans les principes des référentiels internationaux, notamment la norme ISO/IEC 17024, qui fait de l’impartialité, de la compétence et de l’indépendance les fondements d’une certification des personnes dotée d’une fiabilité, cohérence et reconnaissance à l’international.

L’expertise indépendante apparaît ainsi comme un levier majeur de gouvernance, de performance et de développement durable.

Les fondements de l’expertise indépendante :

La crédibilité d’un expert tiers indépendant repose sur trois principes complémentaires : la compétence technique, le respect des règles déontologiques et l’impartialité.

L’expertise technique : l’expert fonde son intervention sur une connaissance approfondie de son domaine d’activité, acquise grâce à une formation spécialisée, une expérience significative, une veille permanente des évolutions scientifiques, techniques et réglementaires ainsi qu’une maîtrise des référentiels applicables.

Cette expertise lui permet de produire des analyses objectives, argumentées et vérifiables, indispensables à la prise de décision ;

Déontologie, impartialité et neutralité : l’expertise indépendante ne peut produire ses effets que si elle s’exerce dans le respect de principes éthiques rigoureux. L’impartialité, l’intégrité, la confidentialité, l’absence de conflit d’intérêts et la transparence constituent les fondements de la crédibilité de l’expert.

Contrairement au conseil qui défend les intérêts d’une partie, l’expert tiers intervient exclusivement au service des faits. Sa mission consiste à analyser objectivement une situation, à identifier les causes d’un problème, à proposer des solutions techniquement fondées et à éclairer la décision du donneur d’ordre, du juge ou des parties concernées.

Cette posture renforce la confiance dans les conclusions de l’expertise et favorise des décisions plus justes, plus transparentes et plus durables.

Expert tiers indépendant et développement des compétences:

L’expertise indépendante ne se limite pas à l’évaluation ou au règlement des différends. Chaque mission constitue également une opportunité de transfert de connaissances et de diffusion des bonnes pratiques.

Par ses observations et ses recommandations, il contribue à corriger les écarts techniques, à prévenir la répétition des erreurs, à renforcer la culture qualité et à améliorer les compétences individuelles et collectives. Son intervention favorise ainsi l’apprentissage organisationnel et l’amélioration continue.

Dans les organismes de certification, les retours d’expérience des experts permettent d’actualiser les référentiels d’évaluation, d’adapter les programmes de formation aux évolutions des métiers et de garantir une meilleure adéquation entre les compétences certifiées et les besoins du terrain.

Au-delà de son rôle d’évaluateur, l’expert tiers indépendant devient ainsi un véritable partenaire de la performance durable des organisations. En favorisant la montée en compétences, la maîtrise des risques et la diffusion d’une culture d’excellence, il contribue directement à la compétitivité, à l’innovation et à la confiance des parties prenantes.

Contribution de l’expert tiers à la certification des personnes :

La certification des personnes repose sur un principe fondamental : la confiance dans l’évaluation. Cette confiance ne peut être garantie que si les évaluateurs disposent des compétences requises, exercent leurs missions en toute indépendance et appliquent des méthodes d’évaluation impartiales et transparentes.

Dans ce cadre, l’expert tiers indépendant joue un rôle déterminant. Il veille à l’égalité de traitement entre les candidats, à la cohérence des évaluations et à la crédibilité des certifications délivrées. Son intervention favorise la reconnaissance des compétences par les employeurs, facilite la mobilité professionnelle et renforce la confiance des autorités réglementaires ainsi que des parties prenantes.

Par ailleurs et conformément aux principes de la norme ISO/IEC 17024, qui est la norme de référence pour la certification des compétences des personnes, la valeur d’une certification dépend autant de la compétence du candidat que de la qualité, de l’impartialité et de la compétence de l’expert chargé de son évaluation. L’expertise indépendante constitue ainsi un élément essentiel de la fiabilité des dispositifs de certification garantissant que les professionnels certifiés ont été évalués selon un processus rigoureux, impartial et conforme aux bonnes pratiques internationales ce qui résulte d’une part pour les personnes certifiées une reconnaissance des compétences et une meilleure employabilité et d’autre part ,pour les organismes employeurs une réduction des risques liés aux qualifications du personnel et un renforcement de la crédibilité et de la confiance auprès des clients.

Principaux domaines d’intervention de l’expertise indépendante :

L’expertise indépendante intervient dans de nombreux secteurs où la qualité des décisions repose sur une évaluation objective et impartiale.

En médiation, l’expert ou le médiateur indépendant facilite le dialogue entre les parties, identifie les intérêts communs et contribue à la recherche de solutions équilibrées, limitant ainsi le recours à des procédures contentieuses longues et coûteuses.

Dans le domaine de l’assurance, son intervention permet d’évaluer objectivement les dommages, d’analyser les causes d’un sinistre et de contribuer à une indemnisation équitable, tout en réduisant les risques de contestation.

Le développement des échanges numériques a également renforcé le rôle du tiers de confiance, chargé de garantir l’identité des signataires, l’intégrité des documents, leur horodatage et leur valeur juridique. Cette fonction participe à la sécurisation des transactions électroniques et à la prévention des risques de fraude.

Enfin, dans le domaine judiciaire, l’expert apporte au juge les éléments techniques nécessaires à l’appréciation des situations complexes. Son rapport, fondé sur des méthodes reconnues et des données vérifiables, constitue un outil essentiel d’aide à la prise de décision.

Par ailleurs, la transformation numérique des procédures d’expertise impose désormais des nouvelles exigences en matière de traçabilité, de sécurité des données, de confidentialité, d’archivage et de respect des délais, ce qui renforce la fiabilité et la qualité des missions engagées.

Bénéfices économiques et organisationnels de l’expertise indépendante :

Le recours précoce à un expert tiers indépendant constitue un investissement stratégique pour la gestion et le suivi des projets. En apportant une évaluation objective et des recommandations fondées sur des éléments techniques, il contribue à améliorer la qualité des décisions et à réduire les incertitudes, les budgets complémentaires et les délais de mise en service.

Cette démarche permet notamment de maîtriser les risques techniques, de limiter les coûts liés aux contentieux et aux non-conformités, de réduire les délais de traitement des différends et d’améliorer la performance globale des projets. Elle favorise également la confiance des clients, des investisseurs, des partenaires et des autorités de contrôle.

Les travaux récents consacrés à la gouvernance, à la certification et au règlement des différends convergent vers une même conclusion : la compétence, l’impartialité, la transparence et la responsabilité constituent les fondements de la confiance accordée aux experts et aux organismes tiers. L’expertise indépendante apparaît ainsi comme un levier de création de valeur, de maîtrise des risques et d’amélioration durable de la performance des organisations.

Dans un environnement marqué par la complexité, la transformation numérique et des exigences croissantes en matière de transparence, l’expert tiers indépendant s’impose comme un acteur majeur dans la gestion moderne des projets.

Par son expertise, son indépendance et son respect des principes déontologiques, il contribue à sécuriser les décisions, à renforcer la confiance entre les parties prenantes et à accompagner le développement des compétences. Son intervention dépasse largement le cadre de la résolution des différends : elle participe à l’amélioration continue, à la qualité des processus d’évaluation et à la crédibilité des dispositifs de certification.

Au-delà de sa mission d’évaluation, l’expert tiers indépendant constitue aujourd’hui un véritable partenaire stratégique des organisations. En favorisant des décisions objectives, une meilleure maîtrise des risques et une culture de la qualité, il contribue durablement à la performance, à la compétitivité et à la création de valeur.

À l’heure où la confiance devient un actif stratégique des organisations, l’expertise indépendante s’affirme non seulement comme une garantie d’impartialité, mais aussi comme un facteur déterminant de bonne gouvernance, de performance durable et de création de valeur pour l’ensemble de la chaîne des parties prenantes.

En Tunisie, l’intégration progressive de ces missions au cœur de la gouvernance de nos organismes constitue désormais un enjeu stratégique. Leur appropriation par les responsables de gestion et leur intégration dans les processus académiques de formation permettront non seulement de renforcer notre efficacité et notre productivité, mais également de consolider durablement notre savoir-faire administratif et technique. Cette évolution représente ainsi un véritable levier de création de valeur, de modernisation et de performance institutionnelle.

* Conseillers du Doyen de l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT).

Références bibliographiques :

ISO/IEC 17024:2012 – Conformity Assessment – General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons.

ISO 9001:2015 – Quality Management Systems – Requirements.

ISO 31000:2018 – Risk Management – Guidelines.

ISO/IEC 17020:2012 – Conformity Assessment – Requirements for the Operation of Various Types of Bodies Performing Inspection.

Règlement (UE) n° 910/2014 – relatif à l’identification électronique et aux services de confiance.

Publications de l’OCDE sur la gouvernance publique, l’intégrité et la confiance.

Publications de la Banque mondiale relatives à la résolution des différends commerciaux et à la gouvernance.