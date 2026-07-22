SNCFT | Vague de vols et de sabotages sur le réseau ferroviaire

​La Société nationale des chemins de fer runisiens (SNCFT) alerte sur des actes de vandalisme répétés ayant endommagé plusieurs passages à niveau.

​La SNCFT a réitéré son appel à la vigilance auprès du public suite à une série de vols de câbles en cuivre et d’actes de sabotage visant les équipements de signalisation.

Ces attaques, survenues entre mai et juillet 2026 (notamment les 12, 14, 18 mai, 5 juin ainsi que les 6 et 18 juillet), ont provoqué la panne de plusieurs barrières automatiques dans la banlieue sud.

​Les pannes touchent directement cinq passages à niveau stratégiques : ​Le passage de la mosquée Al-Shifa (Ben Arous), le passage de l’Office des Céréales (Bir El Kassâa), celui du Marché de Gros (Bir El Kassâa), des Conduites, près de la Protection Civile (Ben Arous) et deux autres de la gare de Naassen

​La SNCFT indique avoir déposé des plaintes auprès des autorités judiciaires et sécuritaires et que des équipes techniques ont été dépêchées sur place et un appel d’offres a été lancé pour réparer les installations endommagées.

​Dans l’attente de la fin des travaux de réhabilitation, la SNCFT a décidé de réduire la vitesse des trains, qui ralentiront à l’approche des zones touchées pour renforcer la sécurité.

Tous les usagers de la route ( y compris les piétons) sont, par ailleurs, priés de marquer un arrêt, de vérifier qu’aucun train n’approche avant de traverser et de respecter scrupuleusement la signalisation., ajoute la même source qui invite les citoyens à signaler tout acte de vol ou de vandalisme ciblant les infrastructures ferroviaires.

Y. N.