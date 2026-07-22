​Coupures d’électricité | Appel du CHU Mongi Slim aux patients sous oxygénothérapie

​À la suite des perturbations et des coupures d’électricité enregistrées en Tunisie, la direction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mongi Slim de La Marsa a lancé un appel d’urgence aux patients souffrant d’insuffisance respiratoire chronique et bénéficiant d’un traitement par oxygénothérapie à domicile.

​L’établissement invite tous les patients concernés se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre leur traitement chez eux en raison des coupures de courant à contacter immédiatement l’hôpital pour bénéficier de la prise en charge nécessaire.

​Cette mesure vie à garantir la continuité des soins et éviter toute complication médicale grave liée à l’interruption du traitement causée par les coupures d’électricité.

​La direction du CHU Mongi Slim appelle l’ensemble des patients concernés ainsi que leurs familles à ne pas hésiter à prendre contact en urgence avec les services hospitaliers en cas de besoin, afin de préserver leur santé et leur sécurité.

Y. N.