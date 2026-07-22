Tunisie | Les pannes d’électricité mettent le réseau d’eau sous tension

Les températures élevées en Tunisie ces deux dernières semaines entraînent une multiplication des coupures d’électricité, ce qui affecte directement la continuité de la distribution nationale d’eau, a indiqué l’expert agricole Anis Ben Rayana. «Le système de distribution d’eau dépend fortement de l’électricité pour faire fonctionner les stations de pompage et les puits profonds», a-t-il expliqué.

L’expert, qui intervenait sur Diwan FM, a souligné que la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) gère environ 1 500 stations de pompage électriques et 1 200 puits profonds qui dépendent entièrement du réseau électrique national. «Les coupures de courant, a-t-il précisé, provoquent l’épuisement des réserves d’eau et nécessitent du temps pour relancer les systèmes et rétablir la pression dans le réseau, entraînant ainsi une réduction ou une suspension temporaire de l’approvisionnement dans diverses régions du pays», a expliqué M. Ben Rayana.

Selon lui, les principales causes des interruptions de distribution d’eau sont la maintenance programmée des infrastructures, les pannes soudaines du réseau de distribution — qui s’étend sur environ 59 000 kilomètres et comprend de nombreuses conduites en service depuis plus de 40 ans — ainsi que les coupures d’électricité perturbant le fonctionnement des stations de pompage.

M. Ben Rayana a également souligné un autre phénomène lié à la canicule : l’évaporation accrue de l’eau stockée dans les barrages lors des vagues de chaleur. «Lors des pics de température enregistrés depuis le début de l’été, l’évaporation a dépassé le million de mètres cubes d’eau par jour, contre les 500 000 à 600 000 mètres cubes habituellement observés lors des journées de forte chaleur», a noté l’expert.

Fin juin, le taux de remplissage des barrages tunisiens avoisinait les 59 %, a rappelé M. Ben Rayana, en expliquant que «les autorités ont écarté l’utilisation de couvertures à base de sphères ou de granules en plastique pour limiter l’évaporation, le but étant de préserver la qualité de l’eau et de respecter les normes sanitaires».

Une collaboration est en cours entre les ministères de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur pour tester des systèmes de couverture destinés à certains réservoirs collinaires.

En matière d’investissement, M. Ben Rayana a signalé un projet stratégique majeur : le transfert d’eau du barrage de Barbara, au sud-ouest de Aïn Draham, vers les gouvernorats du Kef et de Siliana. Ce projet, dont le coût est estimé à environ deux milliards de dinars, implique la construction de 147 kilomètres de conduites.

Il est également prévu de lancer un projet exploitant les eaux du barrage de Sarrat au sud-ouest du Kef — pour un coût estimé à 95 millions de dinars — qui comprend la construction de 29 kilomètres de canaux.

Plusieurs programmes financés par des partenaires internationaux sont également en cours en Tunisie pour renouveler les réseaux d’eau. Il s’agit notamment d’un projet de 230 millions de dinars destiné à sept gouvernorats du sud du pays et soutenu par la banque allemande de développement KfW. Ainsi que d’une initiative dans les gouvernorats de Sfax, Kébili et Tozeur, d’un coût de 670 millions de dinars et financée par la Banque mondiale ; et d’un programme de 500 millions de dinars pour le Grand Tunis, soutenu par la Banque africaine de développement (BAD).

Enfin, M. Ben Rayana a souligné que les équipes techniques poursuivent les travaux de maintenance et de remplacement des conduites malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles, les températures atteignant 50 à 52 degrés Celsius dans certaines zones du sud de la Tunisie, comme le gouvernorat de Tataouine.

I. B.