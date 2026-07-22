Ciné Mahdia Mycélium | Un cinéma à ciel ouvert du 23 au 28 juillet

Cette année, Ciné Mahdia Mycélium prend racine sur les côtes du gouvernorat de Mahdia sous le slogan : Un cinéma à ciel ouvert !

Entre mer, territoires et cinéma, cette nouvelle édition vous invite à explorer des regards singuliers, des œuvres qui questionnent notre rapport au monde et des rencontres qui prolongent les films au-delà de l’écran.

Du 23 au 28 juillet 2026, rejoignez-nous à CinéAlpha, Dar Sidi Rajiche, la plage de Salakta et au CDIS Kssour Essef pour une semaine de projections, de discussions et de création.

Cette initiative est soutenue dans le cadre du programme Pouvoir d’agir des Jeunes, porté par l’association Solidarité Civique Tunisie et financé par la Fondation de France.

Communiqué