Adel Bettaïeb, nouvel attaquant des Sang et Or

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a officiellement annoncé le recrutement de l’attaquant polyvalent Adel Bettaïeb pour deux saisons.

Après avoir évolué dans plusieurs championnats européens, notamment en France, en Belgique, au Luxembourg et en Turquie, Adel Bettaïeb s’engage ainsi avec les Sang et Or jusqu’en juin 2028.

« Avec cette signature, les Sang et Or poursuivent leur travail de renforcement de l’effectif avant le début de la nouvelle saison, en ajoutant un profil expérimenté et immédiatement opérationnel à leur ligne offensive », a commenté l’Espérance de Tunis, qui a souhaité la bienvenue à son nouveau joueur.

Y. N.