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Tunisie | Les températures annoncées pour ce dimanche

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26 juillet 202626 juillet 2026
Tunisie | Les températures annoncées pour ce dimanche

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce les températures attendues pour demain dimanche 26 juillet 2026, avec une baisse relative dans certaines régions du pays.

Voici les températures attendues :

  • Tunis : 37°C
  • Ariana : 37°C
  • Manouba : 38°C
  • Ben Arous : 38°C
  • Bizerte : 36°C
  • Nabeul : 35°C
  • Zaghouan : 42°C
  • Béja : 42°C
  • Jendouba : 43°C
  • Kef : 41°C
  • Siliana : 43°C
  • Sousse : 44°C
  • Monastir : 39°C
  • Mahdia : 38°C
  • Kairouan : 46°C
  • Sidi Bouzid : 45°C
  • Kasserine : 42°C
  • Gafsa : 46°C
  • Tozeur :49°C
  • Kébili : 48°C
  • Sfax : 39°C
  • Gabès : 41°C
  • Medenine : 47°C
  • Tataouine : 46°C

Y. N.

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