Tunisie | Les coupures d’électricité affectent la filière des dattes

La filière des dattes constitue l’un des piliers de l’agriculture et de l’économie de la Tunisie, plaçant notre pays parmi les dix plus grands producteurs mondiaux et au deuxième rang mondial en termes de valeur des exportations.

Les coupures de courant fréquentes et soudaines, survenues en pleine vague de chaleur extrême, ont endommagé plusieurs pompes d’irrigation dans les oasis du gouvernorat de Kébili (sud-ouest). Ces incidents ont perturbé le cycle d’irrigation et retardé les opérations agricoles à une période cruciale pour la production de dattes.

Hakim Mrabet, responsable du syndicat local de l’agriculture et de la pêche maritime pour le district nord de Kébili, a tiré la sonnette d’alarme, expliquant que ces pannes à répétition avaient entraîné la défaillance des pompes, nécessitant «le transfert du matériel vers d’autres gouvernorats pour réparation». Cette situation a affecté la régularité de l’irrigation dans les zones agricoles touchées.

M. Mrabet a précisé que «le dysfonctionnement des systèmes hydrauliques pourrait nuire à la qualité de la production de dattes, les palmiers nécessitant un apport constant en eau à cette époque de l’année». Il a ajouté que, dans certaines oasis, le cycle de distribution de l’eau «a été considérablement ralenti, tandis qu’il a été totalement interrompu dans d’autres, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les récoltes ». Le représentant syndical a également souligné «les difficultés structurelles du système local de gestion de l’eau», notant que le gouvernorat de Kébili compte plus de 100 coopératives agricoles, dont la plupart sont endettées auprès de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) ; une situation qui aggrave encore les problèmes critiques liés à la gestion des réseaux d’irrigation.

La filière des dattes constitue un pilier de l’agriculture tunisienne et un secteur stratégique pour l’économie nationale, hissant le pays au rang des dix plus grands producteurs mondiaux et au deuxième rang mondial en termes de valeur des exportations.

L’industrie agroalimentaire contribue en moyenne à plus de 10 % du produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie, tandis que la filière des dattes représente à elle seule environ 6 % de la production agricole nationale.

La campagne 2025/2026 a enregistré une récolte record de 404 000 tonnes, soit une hausse de 16,3 % par rapport aux 347 000 tonnes de la saison précédente. La variété prisée «Deglet Nour» demeure le principal moteur du secteur, représentant environ 84 % des volumes exportés.

La filière des dattes joue également un rôle majeur dans le soutien aux recettes en devises du pays, contribuant ainsi à compenser le déficit commercial alimenté par une forte dépendance aux importations d’énergie.

Sur le plan des exportations, au cours des sept premiers mois de la campagne de commercialisation (octobre 2025-avril 2026), la Tunisie a exporté 113 900 tonnes de dattes, soit une hausse de 5,6 % par rapport à la même période de l’année précédente, générant des recettes de 725,6 millions de dinars tunisiens.

Les dattes représentent plus de 19 % du total des exportations agroalimentaires tunisiennes, se classant juste derrière l’huile d’olive.

Les dattes tunisiennes sont présentes sur 94 marchés internationaux. L’Union européenne (UE) absorbe 41,7 % des exportations et constitue le principal marché en valeur, l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie figurant parmi les plus grands acheteurs. Viennent ensuite les marchés asiatiques (24,9 %) et africains (23,8 %). Parmi les pays importateurs, le Maroc occupe une position de premier plan en termes de volumes achetés, absorbant environ 16,8 % de la production destinée à l’exportation.