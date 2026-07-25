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Tunisie | Les températures pour ce samedi 25 juillet

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25 juillet 202625 juillet 2026
Tunisie | Les températures pour ce samedi 25 juillet

Malgré une baisse relative des températures annoncée pour demain, l’Institut national de la météorologie (INM) prévient que le mercure pourra encore grimper jusqu’à 47 °C.

Voici les températures attendues par région pour ce samedi :

  • Tunis : 41°C
  • Ariana : 41°C
  • Manouba : 42°C
  • Ben Arous : 41°C
  • Bizerte : 42°C
  • Nabeul : 34°C
  • Zaghouan : 41°C
  • Béja : 45°C
  • Jendouba : 46°C
  • Kef : 42°C
  • Siliana : 44°C
  • Sousse : 41°C
  • Monastir : 40°C
  • Mahdia : 37°C
  • Kairouan : 44°C
  • Sidi Bouzid : 43°C
  • Kasserine : 42°C
  • Gafsa : 44°C
  • Tozeur :46°C
  • Kébili : 47°C
  • Sfax : 38°C
  • Gabès : 38°C
  • Medenine : 42°C
  • Tataouine : 43°C

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