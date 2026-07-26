Le poème du dimanche | ‘‘Consolations à ma mère’’ de Sénèque

Sénèque, dit le Jeune, (4 av J.-C., Cordoue – 65, Rome) est philosophe, dramaturge et homme politique.

Exilé en Corse en 41 par l’Empereur Claude qui l’accuse de comploter contre lui, il adresse à sa mère Helvia, les ‘‘Consolations’’, ensemble de réflexions sur l’exil et le bonheur véritable, textes qui forment un recueil de méditations sur la douleur et la mort, la force intérieure et la résistance à l’opprobre. L’art rhétorique se présente ici dans toute son éloquence au service de la pensée philosophique, non sans poésie.

Tahar Bekri

5 – C’est par notre âme que nous sommes riches, celle-ci nous suit dans notre exil et au cœur des plus âpres solitudes ; une fois qu’elle a trouvé de quoi nourrir le corps, elle-même jouit de tous ses biens dont elle abonde. L’argent ne concerne en rien l’âme, pas plus qu’il ne concerne les dieux immortels.

6-Toutes ces choses qu’admirent les esprits ignorants et trop esclaves de leurs corps – marbres, or, argenterie et grands plateaux de table bien polissée – sont des masses de matière qui ne peut aimer une âme pure et consciente de sa nature originelle, elle-même légère ; libre de toute entrave et prête, dès qu’on l’aura laissée s’échapper, à s’élancer au plus haut des cieux : en attendant, pour autant que le lui permettent les obstacles corporels et sa pesante enveloppe, elle parcourt l’espace divin de sa pensée rapide et agile.

7 – Et de ce fait, elle ne peut jamais être exilée car elle est libre, apparentée aux dieux et participe de l’infini dans l’espace et dans le temps ; sa pensée, en effet, parcourt la totalité du ciel, elle se déploie dans la totalité du passé et du futur. Ce misérable corps, prison et chaîne de l’âme, est malmené de-ci de-là : c’est sur lui que pèsent les châtiments, les agressions, les maladies. Mais ce qui est certain, c’est que l’âme est, quant à elle, sacrée et éternelle et que nul ne peut mettre la main sur elle.

Traduit du latin par Colette Lazam

‘‘Consolations’’, Ed. Rivages, 1992.