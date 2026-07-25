Inscription de Sidi Bou Saïd sur la liste du Patrimoine mondiale

La 48ᵉ session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, qui se tient à Busan (République de Corée) du 19 au 29 juillet 2026, a décidé, à l’unanimité, d’inscrire le «Village de Sidi Bou Saïd» sur la Liste du patrimoine mondial.

Cette inscription, dont le Président de la République a autorisé le lancement des démarches en février 2024, vient couronner un dossier de candidature exhaustif, suivi et coordonné par le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, et élaboré et supervisé par le Ministère des Affaires Culturelles et l’Institut National du Patrimoine, en collaboration avec l’ensemble des ministères, structures et parties prenantes concernés. Ce dossier a également fait l’objet d’une mobilisation diplomatique soutenue assurée par la Délégation permanente de Tunisie auprès des instances de l’UNESCO et des États membres du Comité du patrimoine mondial.

Intervenant devant le comité, M. Dhia Khaled, Ambassadeur-Délégué permanent de Tunisie auprès de l’UNESCO, chef de la délégation tunisienne à ladite session, a remercié les États membres du Comité du patrimoine mondial pour l’adoption de cette décision, tout en soulignant la Valeur universelle exceptionnelle du village de Sidi Bou Saïd, un haut lieu d’inspiration artistique, spirituelle et architecturale.

Le Délégué permanent a, également, mis en exergue la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel de la Tunisie, en précisant que cette inscription n’est pas une fin en soi, mais plutôt un engagement constant de notre pays en faveur de la sauvegarde de l’ensemble de son patrimoine, qu’il soit culturel, naturel, immatériel ou documentaire. Il a, en outre, réaffirmé les efforts déployés par la Tunisie pour la préservation, la valorisation et la transmission de ce patrimoine aux générations futures, eu égard à sa diversité et à sa Valeur universelle exceptionnelle.

Avec cette nouvelle inscription, la Tunisie porte désormais à dix le nombre de ses biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, se positionnant ainsi parmi les pays arabes et africains les plus représentés sur les différentes listes de l’UNESCO.

Il convient également de souligner la réalisation exceptionnelle accomplie par la Tunisie cette année, marquée par deux inscriptions majeures sur les listes de l’Unesco, à savoir l’inscription du Géoparc « Dahar » au Réseau des géoparcs mondiaux de l’Unesco en avril 2026, et celle du « Village de Sidi Bou Saïd » sur la Liste du patrimoine mondial en juillet 2026.

Communiqué