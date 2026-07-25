Zayneb Melki primée au Festival du film arabe de Casablanca

L’actrice et journaliste Zayneb Melki remporte le prix de la meilleure actrice au Festival du film arabe de Casablanca, pour son rôle dans le film tunisien « Looking for Ayda » (كأن لم تكن), réalisé par Sara Abidi.

Le film poursuit son beau parcours international après sa première mondiale en compétition « Horizons du Cinéma Arabe » au Festival du Caire, et avant sa prochaine participation au Festival du Film de Johannesburg en Afrique du Sud.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) félicite Zayneb Melki, la réalisatrice Sara Abidi et toute l’équipe pour ce brillant succès !

CNCI