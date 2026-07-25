Tunisie | Orages localisés et nuit chaude sur l’ensemble du pays pour cette nuit

Le temps de cette fin de journée et du début de nuit sera caractérisé par une activité orageuse localisée, accompagnée de pluies dispersées sur les hauteurs ouest du nord et du centre.

Le ciel se dégagera ensuite progressivement pour devenir peu nuageux sur l’ensemble du pays avec des vents forts près des côtes et dans les régions du Sud, où de légers phénomènes de sable sont à prévoir.

L’INL annonce aussi mer sera agitée à localement très agitée, appelant à la prudence pour les activités maritimes.

Pour les températures pour cette nuit, celles-ci resteront élevées variant entre 29 °C à 34 °C sur le nord, le centre et le sud-est et entre 35 °C à 40 °C sur les autres régions du pays.

Y. N.