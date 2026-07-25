L’Espérance de Tunis retire le numéro 5 | L’éternel hommage à Hédi Berrekhissa

En hommage à la mémoire de son ancien international, le légendaire défenseur Hédi Berrekhissa, et en reconnaissance de son immense contribution, le bureau directeur de l’Espérance sportive de Tunis a décidé de retirer définitivement le maillot numéro 5.

Ce geste symbolique salue la carrière inoubliable de l’une des plus grandes figures de l’histoire du club et du football tunisien. Aucun joueur ne portera plus ce numéro à l’avenir, le consacrant ainsi comme une référence historique à jamais liée à la légende de « Balha ».

Cette décision a été chaleureusement saluée, notamment par sa sœur, Myriam Berrekhissa, qui a réagi avec émotion : « En si peu de temps, Hédi, Allah yerhmou, a su marquer les esprits des Tunisiens par son talent, mais aussi et surtout par son humilité, son éducation et sa bienveillance envers son prochain. Hamdoullah, après toutes ces années, on se souvient encore de cette belle personne… »

Elle a par ailleurs exprimé sa gratitude envers les dirigeants ayant pris cette initiative et tous ceux qui veillent à ce que le souvenir de Hédi demeure gravé pour longtemps dans les mémoires.

Pour rappel, Balha, ravi à la fleur de l’âge, est décédé brusquement le 4 janvier 1997 sur la pelouse du stade Zouiten, foudroyé par un arrêt cardiaque à seulement 24 ans. Il laisse une empreinte indélébile et un vide incommensurable dans le cœur des siens et de la grande famille Sang et Or .

Y. N.