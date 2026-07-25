Mohamed Brahmi, un symbole de courage et de dignité, toujours vivant dans les mémoires

À l’occasion du triste anniversaire de l’assassinat de Mohamed Brahmi, sa famille, soutenue par des militants, des syndicalistes et de nombreux citoyens, s’est rassemblée pour honorer la mémoire de cet homme tombé en martyr le 25 juillet 2013.

En ce jour de mémoire, l’émotion était vive au cimetière du Jellaz, où personnalités publiques, acteurs de la société civile et proches du défunt se sont recueillis dans une atmosphère empreinte de respect pour réciter la Fatiha à la mémoire de l’ancien député et dirigeant politique.

Homme courageux et intègre, Mohamed Brahmi s’est battu pour la démocratie, la défense des libertés et les droits humains, rêvant d’une Tunisie libre et souveraine. Fervent opposant à l’islam politique et au parti Ennahdha, alors au pouvoir, il était reconnu pour ses positions intransigeantes et sa quête permanente de justice sociale et de valeurs républicaines.

En ce sombre 25 juillet 2013, Mohamed Brahmi était lâchement assassiné à quelques pas de son domicile. Ce second assassinat politique (survenu quelques mois après celui de son camarade Chokri Belaïd, assassiné le 6 février de la même année ) a déclenché une vague de manifestations à travers tout le pays, de sa ville natale de Sidi Bouzid jusqu’à la capitale.

La colère populaire soulevée par ce crime odieux avait alors accéléré la chute du gouvernement d’Ali Larayedh, ouvrant la voie à l’instauration d’un gouvernement de technocrates dirigé par Mehdi Jomaa.

Devoir de mémoire : Au-delà du simple recueillement, cette journée réaffirme l’exigence inébranlable de vérité et de justice pour Mohamed Brahmi, symbole immortel de dignité, ainsi que pour l’ensemble des martyrs de la nation.

Y. N.