La Poste tunisienne | Ouverture exceptionnelle de bureaux ce samedi 25 juillet

​La Poste tunisienne a annoncé que ses bureaux habitués à assurer une permanence le samedi matin poursuivront exceptionnellement leurs services ce 25 juillet 2026

​Ces bureaux de poste seront ouverts au public de 9h à 12h15 afin d’assurer la continuité des services financiers et postaux pour les citoyens durant ce jour férié, fête de la République.

Cette décision a été prise pour faciliter les démarches des citoyens, notamment pour le retrait des pensions de retraite dans les délais impartis, précise l​a Poste tunisienne.

Y. N.