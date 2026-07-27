Feux de forêts | Le FTDES pointe les carences du système forestier en Tunisie

Les feux de forêt récurrents — survenant en Tunisie à la même période de l’année avec une telle intensité et une propagation aussi rapide — révèlent des défaillances structurelles chroniques au sein des systèmes de prévention, de préparation et de gestion des risques environnementaux.

C4est ce qu’a affirmé le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), en soulignant des problèmes majeurs, notamment le manque d’agents forestiers — dont les effectifs sont disproportionnés par rapport aux vastes étendues forestières menacées et à l’ampleur des risques croissants (un seul agent couvrant entre 400 et 600 hectares) —, ainsi que l’insuffisance des mécanismes de surveillance et d’alerte précoce, et le mauvais entretien des pistes forestières et des pare-feu.

La stratégie nationale et les politiques publiques actuelles ne sont plus en mesure de suivre le rythme des évolutions climatiques rapides que connaît le pays — en particulier au cours de la dernière décennie — car elles manquent de l’efficacité et de l’approche globale nécessaires pour appréhender les dimensions sociales, économiques et environnementales du système forestier, a souligné le Forum, en appelant au renforcement urgent des capacités des organismes chargés de la protection des forêts et de la réponse aux catastrophes naturelles — au premier rang desquels figure le corps des agents forestiers — ainsi qu’à la mise à disposition des ressources humaines, matérielles et technologiques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Le FTDES a, également, souligné la nécessité d’apporter un soutien économique, social et psychologique aux personnes touchées, appelant l’État à offrir les indemnisations requises à quiconque a vu son logement ou ses moyens de subsistance affectés par les incendies, et à garantir une gestion plus efficace du fonds destiné à l’indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles.

L’Ong a aussi exhorté l’autorité de tutelle à renforcer les volets planification et anticipation de la stratégie nationale de prévention des feux de forêt, de manière à améliorer la préparation face au changement climatique et dépasser le stade de la simple intervention une fois la catastrophe survenue.

Le forum a souligné la nécessité de revoir le système de gestion des zones forestières et de leurs abords, et d’adopter une approche participative intégrant les populations forestières et les acteurs locaux aux programmes de prévention et de surveillance, compte tenu de leur lien étroit avec ces territoires et de leur capacité à détecter les premiers signes de risque.

Il a également demandé la publication de données officielles concernant les causes des incendies, l’ampleur des pertes subies et les conclusions des enquêtes sur les cas de négligence ou de manquement présumé aux obligations.

I. B.