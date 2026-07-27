Des nouvelles de Rached Ghannouchi (Comité de défense)

Le comité de défense du président du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi a publié un communiqué, ce lundi 27 juillet 2026, pour s’exprimer sur son état de santé.

D’après ses avocats, qui ont pu lui rendre visite cet après-midi, Rached Ghannouchi est de retour à la prison civile de la Mornaguian où il purge sa peine, après une grève de la faim à l’hôpital.

Dans son communiqué, le comité affirme que Rached Ghannouhch avait entamé une grève de la faim pour protester contre « son isolement et la privation de ses droits de visite durant son hospitalisation » et n’a suspendu ce mouvement qu’après avoir obtenu l’engagement que ses visites soient rétablies, ce qui n’a été concrétisé qu’à son retour en prison.

La même source a par ailleurs tiré la sonnette d’alarme quant au déclin rapide de la santé du chef d’Ennahdha, âgé de 85 ans, qui a été transporté d’urgence à l’hôpital à cinq reprises au cours du dernier mois, expliquant que son état s’est dégradé sous l’effet combiné des conditions de détention et de la forte canicule frappant le pays.

Dans leur communiqué, les avocats imputent à l’administration pénitentiaire et aux autorités la responsabilité des séquelles physiques et psychologiques subies par Rached Ghannouchi durant son hospitalisation sous isolement, tout en appelant à sa libération et à celle d’Ahmed Néjib Chebbi, dont l’état de santé est également dit préoccupant ainsi qu’à l’ensemble des détenus politiques.

Y. N.