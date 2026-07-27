Ktebus | La bibliothèque itinérante apporte la magie de la lecture aux enfants de Tunisie

L’Ambassade du Canada en Tunisie a salué la réussite de la 2e édition de Ktebus, une initiative soutenue en partenariat avec l’Alliance Française de Tunis et la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord.

Conçue comme une véritable bibliothèque sur roues, KTEBUS est allée à la rencontre des enfants à travers de nombreuses régions du pays, de Bizerte à Tataouine, en passant par Jendouba, Le Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Gabès et La Manouba, offerant des moments d’apprentissage, d’évasion et de créativité.

Au programme de cette tournée nationale : contes animés, ateliers de bande dessinée, jeux de rôle, créations manuelles comme la fabrication de coffres au trésor, ou encore initiation aux calligrammes. Pour prolonger la magie de la lecture, de nombreux ouvrages ont également été distribués aux enfants afin qu’ils puissent poursuivre l’aventure littéraire chez eux.

Saluant le dévouement et l’énergie des intervenants mobilisés sur le terrain, l’ambassade a exprimé sa gratitude envers toutes les équipes qui ont contribué à faire de cette tournée un véritable succès.

Y. N.