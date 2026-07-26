Tunisie | Les pharmacies appliqueront les nouveaux prix de 300 médicaments

La circulaire de la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) relative à la révision des prix d’environ 300 médicaments sera automatiquement et immédiatement appliquée par les pharmacies privées, ce qui entraînera une hausse du prix de la plupart de ces médicaments.

C’est ce qu’a déclaré Zoubeir Guiga, président du Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot), dimanche 26 juillet 2026, lors de son intervention dans l’émission Houna Tounes sur Diwan FM.

Selon cette circulaire, le prix de certains médicaments a effectivement baissé, a-t-il indiqué tout en déplorant que le moment choisi pour cette révision ainsi que de l’absence d’implication ou de consultation du Conseil de l’ordre des pharmaciens au moment de la prise de cette décision.